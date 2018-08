Carne Angus no Festival Beef Tour

A primeira edição deste ano do Beef Tour, um dos maiores festivais gastronômicos do país, contou com o patrocínio do Programa Carne Angus Certificada. Realizado pelo frigorífico Frigol, o evento reuniu na tarde de sábado (11/08) assadores e apaixonados por churrasco no Fishing Park, na cidade de Itapetininga, interior de São Paulo.

Os participantes puderam degustar pratos compostos com cortes Angus, entre eles brisket defumado, maminha ao estilo korean BBQ, bife de chorizo, entrecot, costelão, prime steak, fraldinha e picanha, num ambiente ao ar livre acompanhados de boa música. As estações de preparo ficaram sob responsabilidade dos assadores Bruno Panhoca, Reinaldo Lee, Roberto Barcellos, Helo Palacio, Gustavo BGW, Berlota Joaquina, Roberto Padilha, Hércules e Lucas Barcellos, e suas equipes. Além disso, foram preparados hambúrgueres com carne Angus e também cortes de suíno e de cordeiro, varal de aves e linguiças artesanais.

De acordo com o gerente do Carne Angus Certificada, Fábio Medeiros, o Frigol é um dos mais importantes parceiros do Programa. “Já fizemos parte dos eventos do ano passado e continuaremos trabalhando juntos”, destacou. A presença da carne Angus nos festivais gastronômicos que acontecem no Brasil ocorre há mais de dois anos e, para Medeiros, essa participação é fundamental, tanto pelo conceito dos eventos como pelo alto potencial de aproximação com o público consumidor.

Até o final do ano, serão realizadas outras três edições do Beef Tour com a presença da carne Angus certificada, trazendo a experiência do churrasco em diversas apresentações de cortes e preparos mostrando as deliciosas possibilidades de degustar a carne bovina de qualidade.

