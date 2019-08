Carne Angus participa da 5ª edição da Churrascada em São Paulo

A carne Angus certificada marca presença na 5ª edição da Churrascada, que ocorre no próximo final de semana, dias 03 e 04 de agosto, na cidade de São Paulo. A Churrascada é o mais importante evento gastronômico brasileiro para amantes do churrasco. Nesta edição, a Angus faz a sua maior participação no evento, trazendo grandes chefs-assadores nacionais e internacionais para comandar seis estações. O festival de open food de churrasco ocorre das 13h às 22h, na Rua Periperi, 62.

Para a gerente nacional do Programa Carne Angus Certificada, Ana Doralina Menezes, participar de eventos como esse é importante porque aproxima o setor produtivo e o consumidor. “Precisamos estar alinhados com o que os consumidores demandam no produto premium, afinal, é ele que determina, dentro da cadeia, o que valoriza e demanda como qualidade da carne, tornando-se um grande aliado da produção”.

De acordo com o fundador e curador da Churrascada, Gustavo Bottino, o evento é referência em qualidade gastronômica e fomenta a cultura culinária e o uso dos produtos da agropecuária nacional. “Estamos na 5ª edição e, assim, consolidamos o festival como um dos mais importantes do seu gênero no mundo”, afirma.

As marcas parceiras da Angus nesta edição são Minerva Foods, Frigol, Frigorífico Silva, Estrela Alimentos, VPJ e CARAPRETA. Garanta o seu ingresso aqui.

