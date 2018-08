Carne Angus participa da Churrascada em São Paulo

Considerado o maior evento gastronômico voltado para amantes do churrasco no Brasil, a Churrascada chega a sua 11° edição neste sábado (04/08), a partir das 13h. O evento ocorrerá na capital paulista e mais uma vez, o Programa Carne Angus Certificada está presente. Ao todo, serão ofertadas ao público 32 estações de preparo, sendo cinco delas de Carne Angus Certificada promovidas em parceria com os frigoríficos Silva, Cooperaliança, Estrela, Minerva e Frigol.

Em cada estação serão preparados 300 kg de carne Angus, sob o comando dos experientes churrasqueiros Clarice Chwartzmann (assado de tira), Daniel Lee (short rib), Jeferson Finger (costela), Milke Johnson e Christina Fitzgerald (brisket defumado) e Panhoca (pastrami).

De acordo com Felipe Aversa, um dos organizadores do evento, os 2.500 ingressos que foram disponibilizados estão esgotados há cerca de um mês, feito que reafirma o sucesso dos festivais gastronômicos que trazem o churrasco como protagonista. “Essa edição procuramos tratar todos os setores de uma maneira diferente, desde a curadoria das carnes até o local de realização do evento”, ressalta.

No evento gastronômico, busca-se resgatar o clima ancestral do churrasco feito com fogo, sem nenhuma outra fonte de calor. Espetos no chão, grelha e pit (usado no Texas para defumar carne) estão entre os equipamentos que serão utilizados.

A Churrascada mantém parceria com a Angus desde a segunda edição, o que, na avaliação de Aversa, confirma que um dos pilares do projeto é proporcionar aos clientes o que há de melhor no mercado de carnes do Brasil. “A Angus é mais que um selo, é a certeza que estamos entregando carne de altíssima qualidade para os consumidores”, destaca.

