Filha de Renato Gaúcho já está tão conhecida quanto os jogadores do Grêmio

Carol Portaluppi é considerada pelo pai, Renato Gaúcho, uma espécie de amuleto. Ele gosta que a filha esteja perto nas horas mais importantes. E assim foi na conquista da Copa do Brasil pelo Grêmio. Lá estava Carol no campo, comemorando com Renato. De novo.

A filha torcedora ganhou até medalha. Igual à do pai e às dos jogadores: “Eu ganhei também, estou muito feliz, estou importante também”, brincou Carol.

Com 22 anos, ela é modelo e também já fez trabalhos na TV. Participou do humorístico “Pânico na Band”. Estudante de jornalismo, ela tem algo em comum com o pai: sabe chamar atenção na mídia.

Carol já foi sondada para fazer ensaio sem roupa para uma revista masculina e chegou a dizer que aceitaria se o pai não lhe desse dois apartamentos. Ela diz que já recusou também três convites para participar de reality shows com famosos.

Nas redes sociais, Carol festejou. Acostumada a publicar fotos suas de biquíni relaxando na beira da praia no Instagram e no Facebook, que atraem uma legião de fãs e seguidores, desta vez resolveu publicou imagens da comemoração do título na Arena do Grêmio.

Carol é filha da jornalista e ex-apresentadora de telejornais Carla Cavalcanti, que teve um romance com Renato no início dos anos de 1990.

Comentários