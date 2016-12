Carol Portaluppi fala sobre assédio dos jogadores: “Meu pai tem ciúmes”

Carolina Portaluppi atraiu todos os olhares na grande final a Copa do Brasil que aconteceu na noite de quarta-feira (7), em Porto Alegre. Única mulher a entrar em campo para comemorar a vitória do Grêmio, ela confirmou que está solteira e falou sobre sua relação com os jogadores do time comandado por seu pai, o ex-jogador e atual técnico de futebol Renato Gaúcho. Veja entrevista:

“Estou solteira, mas não estou focada nisso agora. Quero aproveitar minhas férias, curtir minha família e ver minhas amigas. Meu relacionamento [com os jogadores] é bom e todos me tratam com respeito. Mas meu pai tem ciúme para variar. Ele sempre é ciumento sim”, diz ela aos risos, que listou o que um homem precisa ter ou fazer para conquistá-la. “Quando eu me interesso por alguém é por acaso… Nada deve ser forçado, acho que um cara bom de papo já me ganha muito. Gosto de pessoas que saibam conversar”, disse ela.

Sobre os elogios que recebeu em rede social do ator Douglas Sampaio, recém-separado de Rayanne Morais, ela desconversa: “Ainda não consegui parar para olhar nada, a euforia da vitória do jogo ainda não passou. Não dormi direito ainda! É um mix de emoção”.

Banho de espumante

Durante coletiva de imprensa, os jogadores do Grêmio invadiram coletiva e deram banho de espumante em pai e filha, Renato e Carol. “Tomei o maior susto sim! A bebida estava muito gelada. Depois deram banho de cerveja, água, refrigerante… Nessa hora é preciso ter zero vaidade e não se preocupar com cabelo e maquiagem. Eu entro na brincadeira… Mas na hora fiquei com muito frio, não sabia o que fazer. Foi um choque térmico! Agora é engraçado ver, mas só Deus sabe o que passei na hora”, lembra ela.

Amuleto do papai e “pé quente”

A carioca de 22 anos, que se emocionou com as homenagens às vítimas do voo da Chapecoense, fez declaração para o pai em rede social e falou da sensação de estar no centro do estádio para festejar o título. “Foi indescritível. Sou gremista de coração! Eu procuro sempre estar do lado do meu pai, sinto que fiz parte disso tudo, para começar me sinto parte da ida dele para o Grêmio, ninguém mais do que eu o incentivou a ir”, lembrou ela, que se sente campeã do jogo mesmo sem entrar em campo.

“Foi maravilhoso estar lá. Estamos vivenciando um momento que temos que tirar uma lição, que é aproveitar as pessoas enquanto elas estão aqui, amá-las e viver todos os momentos com nossas famílias e pessoas que amamos, pois a vida é muito frágil. Ontem eu fiz isso, foi sensacional. Vou lembrar para sempre em meu coração e memória”, explicou.

Carol também sente que foi pé quente durante a temporada do tricolor. “Eu vou com a maior energia positiva possível, com a maior fé e acho que isso ajuda o time, anima a todos”, acredita.

