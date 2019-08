Carolina Dieckmann faz desabafo após morte da sua mãe

View this post on Instagram

mãe. sim, essa palavra q nunca mais eu vou dizer; porque hoje morreu meu colo. porque nada mais de mal, ou de grave, poderia acontecer comigo, porque meu colo não está mais aqui. minha mãe passou a vida dando colo: pra qualquer um e pra todos. a pessoa mais generosa q eu conheci. a pessoa mais doce. a q me treinou desde cedo a não brigar. a escolher o bem. a tentar sempre compreender o caminho, as escolhas e o lugar do outro. os limites do outro. a deixar ir. o amor liberta. sempre. ela me ensinou um bocado de coisas lindas. e me ensinou sendo, o q faz toda diferença. ainda não sabemos do q ela morreu, mas morreu dormindo. e desde q sou pequena vejo ela “marcar” seu encontro com a morte exatamente desse jeito: se ela vier, q seja assim. mãe, a morte te obedeceu direitinho. acho q é porque vc merecia. mas o q eu acho mesmo é q foi muito cedo. mãe , eu to devastada. essa é a palavra q mais explica o q eu tô sentindo. meu coração ta queimando de dor, tipo a amazônia, tipo o fim de tudo. mãe, quem vai ser meu colo? não digo amanhã, depois… mas hoje? mãe, hoje eu vou tentar ser colo pros meus irmãos. eu prometo. e pra sua mãe também. mãe, a partir de hoje, eu vou morrer um pouco todo dia; de saudade. te amo. mãe… eu ainda não acredito.