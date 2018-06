Carpena Advogados discute os impactos tributários e trabalhistas da reforma

Em vigor há mais de seis meses, a reforma trabalhista continua sendo foco de debate e de dúvidas sobre a sua aplicabilidade em diferentes áreas. Para abordar os impactos tributários e trabalhistas da reforma, a Carpena Advogados promove no dia 18, às 14h30min, palestra com os advogados André Luis Ferreira e Eduardo Rosa Franco. Ferreira possui atuação especializada na área contenciosa trabalhista junto aos Tribunais Regionais e Superiores, enquanto Franco é especialista em direito empresarial e em gestão de operações societárias e planejamento tributário.

O evento é aberto ao público e as inscrições podem ser feitas através do email marketing@carpena.com.br. A iniciativa acontece no auditório do escritório, localizado na Avenida Taquary, 97, em Porto Alegre.

