Carpena Advogados promove evento com Desembargador para tratar sobre reforma trabalhista

A Carpena Advogados recebe no dia quatro de junho, às 10h, o vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Desembargador Ricardo Carvalho Fraga, para falar sobre a Reforma Trabalhista. No encontro, ele irá abordar os impactos da nova lei e a aplicação da reforma pelo Tribunal Regional do Trabalho.

O evento é aberto ao público e as inscrições podem ser feitas até o dia primeiro de junho através do email marketing@carpena.com.br. A iniciativa acontece no auditório do escritório, localizado na Avenida Taquary, 97, em Porto Alegre, e faz parte de uma série de encontros promovidos pelo escritório nos quais diferentes profissionais irão abordar assuntos relacionados ao universo jurídico.

Deixe seu comentário: