“Carreira Sustentável” é tema da 3ª Feira de Empregabilidade e Empreendedorismo da Fadergs

Entre os dias 13 a 15 de setembro, a Fadergs promove a 3ª Feira de Empregabilidade e Empreendedorismo. Gratuita e aberta ao público, a iniciativa tem o objetivo de promover oportunidades para o desenvolvimento profissional dos participantes, além de estreitar os laços entre a instituição e o mercado de trabalho, aproximando os acadêmicos de outros profissionais e empregadores. O evento ocorre em dois horários: no turno da manhã (a partir das 9h) e no turno da noite (a partir das 19h).

A Feira terá como foco principal o tema: “Carreira Sustentável”. Por meio de atividades, os participantes serão incentivados a refletir na carreira a médio e longo prazo, pensando em “projetos profissionais”, não apenas em “empregos”.

Neste ano, participam 15 expositores, organizados por sede, concentrando os interesses das diferentes Escolas da Fadergs (Formação Jurídica, Negócios, Saúde e Bem- Estar). Entre as novidades da Feira, está a presença de empresas que divulgarão vagas e realizarão processos de recrutamento e de seleção entre os visitantes do evento. “Trata-se de uma oportunidade ímpar para aqueles que buscam e para aqueles que oferecem vagas”, destaca a professora Lilian Weber, coordenadora do Fadergs Carreiras.

Outro destaque é a I Maratona Empreendedora. Equipes de estudantes-empreendedores serão estimuladas a desenvolverem projetos de negócios com foco em soluções de diferentes problemas da sociedade, com ideias que envolvam a criação de softwares, aplicativos ou sistemas digitais. Os projetos passarão por etapas de imersão, orientação (com mentores indicados pra Fadergs durante o evento) e apresentação, com uma comissão de jurados avaliando os projetos ao fim do processo.

As atividades vão acontecer em quatro locais: Sede Andradas (Rua Uruguai, 330), Sede Riachuelo (Rua Riachuelo, 1257), Sede Luiz Afonso (Rua Luiz Afonso, 84) e Sede Sertório (Avenida Sertório, 5310).

Mais informações e programação pelo site www.fadergs.edu.br/feira ou pelo e-mail extensao@fadergs.edu.br.

