O motorista de um caminhão de mudanças de Santa Maria morreu nesta segunda-feira (16) em um acidente na BR-392, em Caçapava do Sul. Uma carreta, com placas de Caçapava do Sul, aquaplanou, invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com o caminhão. Chovia muito no horário do acidente, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal). A vítima, de 38 anos, natural de São Vicente do Sul, morreu no local.

