Carreta tomba com 25 mil litros de biodiesel na BR-153, em Marcelino Ramos

Uma carreta com placa de Chapecó (SC) transitava no sentido Rio Grande do Sul-Santa Catarina quando o condutor perdeu o controle do veículo em uma curva e tombou no acostamento da BR-153, em Marcelino Ramos, no Norte do Estado. O acidente foi registrado nesta segunda-feira (3).

O caminhão transportava aproximadamente 25 mil litros de biodiesel e houve danos nos tanques, ocasionando derramamento de parte da combustível. Há risco de dano ambiental no local, segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal). Defesa Civil e órgãos ambientais foram acionados para avaliarem a situação. O caminhoneiro sofreu escoriações.

