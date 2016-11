Carrinho Agas 2016 premia nesta segunda-feira (28) os melhores do ano

Para reconhecer o trabalho, a inovação, o relacionamento e a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pelos fornecedores do setor, a Associação Gaúcha de Supermercados promove nesta segunda-feira (28) o tradicional Carrinho Agas 2016, em cerimônia marcada para as 20 horas na Casa NTX (Av. das Indústrias, 1395), em Porto Alegre, em encontro que deverá congregar mais de 900 convidados da cadeia do abastecimento. Criado em 1984 pela Agas para homenagear as empresas, produtos e personagens que mais se destacaram em suas atividades ao longo do ano, o Carrinho Agas 2016 reconhecerá 34 companhias e personalidades com o troféu, uma das mais importantes premiações do varejo brasileiro.

O processo de eleição dos premiados desenvolveu-se nos últimos três meses, e contou com a supervisão do Instituto Segmento Pesquisas. Pela primeira vez em 32 anos da premiação, a escolha dos campeões de cada categoria ocorreu de forma espontânea pelos 255 supermercadistas ouvidos – todos integrantes do Ranking Gaúcho de Supermercados da Agas. “Até o ano passado, a metodologia de escolha dos premiados era via pesquisa estimulada, já que os varejistas votavam a partir de uma lista apresentada pela Associação levando em conta a participação de mercado em cada categoria. Neste ano, a pesquisa foi espontânea para oportunizar que empresas menores sejam lembradas e homenageadas por seus esforços”, sublinha o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo. Os 34 vencedores foram escolhidos a partir de critérios como a qualidade do produto ou serviço, relacionamento com o varejo, índices de ruptura, capacidade de inovação e cumprimento de prazos.

Remodelados para a edição deste ano, os troféus Carrinho Agas 2016 foram produzidos pela artista plástica gaúcho Ana Simone, e simbolizam os três elos da cadeia de abastecimento – varejista, fornecedor e consumidor – envolvidos por um carrinho de supermercado.

Empresas centenárias serão homenageadas – Além das 34 empresas e personalidades eleitas pelos supermercadistas gaúchos como as mais destacadas de 2016, o Carrinho Agas marcará homenagens da Associação a seis companhias gaúchas centenárias que são fornecedoras de supermercados e que mantêm seu controle acionário com a mesma família desde a fundação. “Temos que elevar estas empresas ao mais alto patamar, já que elas são agentes de mudanças em suas regiões e já superaram as mais diferentes dificuldades”, afirma Longo.

As centenárias a serem homenageadas pela Agas são:

Azevedo Bento S/A – Porto Alegre

Conservas Oderich – São Sebastião do Caí

Coop. Santa Clara – Carlos Barbosa

Haenssgen S/A – Cruzeiro do Sul

Tramontina – Carlos Barbosa

Vinícola Salton – Bento Gonçalves

Premiados

Melhor fornecedor de Água Mineral/Água da Pedra

Melhor fornecedor de Amaciantes/Girando Sol

Melhor fornecedor de artigos de Higiene e Beleza/Unilever

Melhor fornecedor de Balas e Doces/Florestal

Melhor fornecedor de Bazar/Tramontina

Melhor fornecedor de Biscoitos/Isabela

Melhor fornecedor de Cafés/Nescafé

Melhor fornecedor de Carne Bovina/Best Beef

Melhor fornecedor de Carne de Frango/Cooperativa Languiru

Melhor fornecedor de Cereal e Cereal Funcional/Ritter

Melhor fornecedor de Cervejas/Ambev

Melhor fornecedor de Chocolates/Neugebauer

Melhor fornecedor de Conservas/Oderich

Melhor fornecedor de Equipamentos/Eletrofrio

Melhor fornecedor de Espumantes/Cooperativa Vinícola Garibaldi

Melhor fornecedor de Fraldas e Descartáveis/P&G

Melhor fornecedor de Iogurtes/Cooperativa Piá

Melhor fornecedor de Hortifrúti/Silvestrin

Melhor fornecedor de Massas/Orquídea

Melhor fornecedor de Pães Congelados/Superpan

Melhor fornecedor de Papéis/Mili

Melhor fornecedor de Queijos/Cooperativa Santa Clara

Melhor fornecedor de Rações Pet/Supra

Melhor Fornecedor de Refrigerantes/Coca-Cola

Melhor Fornecedor de Serviços e Tecnologia/Sysmo

Melhor Fornecedor de Sucos Prontos/Suvalan

Melhor Fornecedor de Vinhos/Cooperativa Vinícola Aurora

Lançamento de Produto do Ano/Massa Sem Glúten – Mosmann

Distribuidor do Ano/Oniz

Gerente Destaque do Ano/Eloir Chemin – Parati

Reconhecimento Agas/Julio Mottin – Grupo Dimed

Destaque Agas Jovem/Vanderlei Micheletto – Mili

Empresário do Ano/Camile Bertolini – Gota Limpa

Personalidade Pública do Ano/Ernani Polo

