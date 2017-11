Conheça os melhores do setor supermercadista no Rio Grande do Sul

A noite foi de festa nesta segunda-feira (27) em Porto Alegre, com a entrega da 34ª edição do Prêmio Carrinho Agas, que visa reconhecer as empresas e personalidades que mais contribuíram para o desenvolvimento dos supermercados gaúchos ao longo do ano. Consagrado no segmento e no cenário empresarial gaúcho, a escolha dos homenageados contou com a participação de 252 supermercadistas do Estado que elegeram marcas e nomes para a distinção, sob a chancela do Instituto Segmento Pesquisas.

A cerimônia de entrega ocorreu na Casa NTX, às 20h, reunindo cerca de 900 convidados, incluindo autoridades e lideranças setoriais. Participaram do evento o governador José Ivo Sartori, bem como o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior.

Este ano foram 31 categorias premiadas, além dos troféus Destaques Especiais. Um deles foi para o Programa do Sebrae, Juntos para Competir, no item Programa de Qualificação FLV. O Destaque Agas Jovem coube a Giovanni Jarros Tumelero, do Jornal do Comércio. Como Gerente do Ano, o agraciado foi Andrei Trindade, da Isabela Alimentos.

O Empresário do Ano eleito foi Alexandre Grendene Bartelle, da Grendene. O título de Mulher Supermercadista coube a Terezinha Zaffari Sonda, do Grupo Master. O Troféu Reconhecimento foi para o presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret e, finalmente, o prêmio Personalidade Pública do Ano ficou para José Ivo Sartori, Governador do Estado.

Alexandre Gadret mencionou que “é uma honra receber uma homenagem tão representativa, vindo da AGAS, uma entidade que contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul de maneira expressiva. Espero que com este reconhecimento, eu possa contribuir ainda mais para o desenvolvimento do segmento supermercadista gaúcho”.

O presidente da AGAS, Antônio Cesa Longo avalia a premiação como um momento de prestigiar os grupo seleto de agraciados, que engrandecem e colaboram com o setor supermercadista do Estado. “E todo ano novas pessoas sobem nesse palco, porque junto com as alterações de mercado, o empreendedor também se renova”, explica ele, que enxerga crescimento progressivo no setor de atuação.

Além disso, Longo comemora a participação de mais de 80 mil pessoas em feiras, exposições e eventos que envolvem o supermercado. O presidente da AGAS destaca a Expoagas, feira que evidencia todo ano empresas do ramo. “Só neste evento, mais de 36 mil pessoas são envolvidas, como na última edição realizada em agosto deste ano”, finaliza.

Deixe seu comentário: