Carrinho Agas homenageia os melhores do setor supermercadista de 2016

A noite é de festa nesta segunda-feira (28) , com o reconhecimento e homenagens da AGAS (Associação Gaúcha de Supermercados) às empresas e personalidades da cadeia do abastecimento, da classe empresarial e da política que mais se destacaram em suas atividades, ao longo do ano, na opinião dos supermercadistas gaúchos. A 32ª edição do tradicional Carrinho Agas 2016 reune mais de 900 convidados na Casa NTX (Av. das Indústrias, 1395), em Porto Alegre, distinguindo os destaques escolhidos pelos 255 maiores supermercadistas do Estado a partir de processo eletivo espontâneo que durou três meses e foi chancelado pelo Instituto Segmento Pesquisas. Os 34 vencedores foram definidos a partir de critérios como a qualidade do produto ou serviço, relacionamento com o varejo, índices de ruptura, capacidade de inovação e cumprimento de prazos.

Atualizado anualmente de acordo com as variações de hábitos de consumo dos gaúchos, o Carrinho Agas 2016 tem quatro novas categorias nesta edição: Melhor fornecedor de Água Mineral; Melhor fornecedor de Carne de Frango; Melhor fornecedor de Hortifrúti; e Melhor Fornecedor de Rações Pet. Dos 34 troféus entregues nesta noite, 74% são destinados a companhias e personagens gaúchos – no ano passado, 58% dos premiados eram do RS. “Esta é uma prova de que o setor supermercadista gaúcho aposta e privilegia a indústria local. Entendemos que uma economia só pode ser forte quando sua indústria for pujante, por isso somos defensores intransigentes da indústria regional”, destaca o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo.

Remodelados para a edição deste ano, os troféus Carrinho Agas 2016 foram produzidos pela artista plástica gaúcho Ana Simone, e simbolizam os três elos da cadeia de abastecimento – varejista, fornecedor e consumidor – envolvidos por um carrinho de supermercado. A noite de premiações ganha animação do pianista gaúcho Rodrigo Soltton, com o cardápio assinado pelo chef Lúcio. Quatro empresas são estreantes entre as agraciadas e recebem pela primeira vez o Carrinho Agas nesta 32ª edição do evento: na recém-criada categoria de Carne de Frango, a Cooperativa Languiru, de Teutônia; no quesito Rações Pet, a Supra, de São Leopoldo; em Serviços e Tecnologia, a catarinense Sysmo Sistemas; e na categoria Empresário do Ano, a jovem gestora Camile Bertolini Di Giglio, da Gota Limpa, de Imigrante, dá à empresa seu primeiro troféu.

O Lançamento do Ano de 2016 escolhido pelos 255 maiores supermercados do Estado é a massa sem glúten da Mosmann Alimentos, de Parobé, que atende a um nicho crescente de consumidores preocupados com sua saúde e bem-estar. “O lançamento do ano vem ao encontro destes novos perfis de consumo, oferecendo uma solução de alta qualidade por um preço competitivo”, destaca Longo.

Além das empresas e marcas eleitas a partir da parceria com o Instituto Segmento Pesquisas, cinco personalidades são distinguidas em 2016 mediante votação direta dos supermercadistas gaúchos.

– A Personalidade Pública do Ano é Ernani Polo, que atua como secretário de Agricultura do Governo do Estado. Segundo Antônio Cesa Longo, sua indicação se dá pelo poder de diálogo e pela capacidade de mobilização que o secretário vem demonstrando, ao reunir diversos órgãos públicos, para que os varejistas tenham mais clareza nas legislações acerca da manipulação e venda de carnes e fiambres no Estado.

– O prêmio de Reconhecimento Agas Jovem vai para Vanderlei Micheletto, diretor da Mili, empresa de papéis paranaense que apostou no Agas Jovem, braço da entidade que prepara sucessores do setor supermercadista gaúcho, em sua origem.

– A gaúcha Camile Bertolini Di Giglio faz história e é a primeira mulher a receber o prêmio de Empresário do Ano. Diretora da Bertolini, indústria do município de Imigrante que produz a linha de limpeza da marca Gota Limpa, ela comanda a empresa, que deve fechar o ano com um crescimento de 40% em relação ao ano anterior.

– O prêmio especial de Reconhecimento Agas é destinado, neste ano, a Júlio Ricardo Mottin, fundador e presidente do Conselho do Grupo Dimed, formado pela rede de farmácias Panvel, a distribuidora de medicamentos Dimed e o laboratório farmacêutico Lifar.

– O Gerente de Vendas do ano é Eloir Chemin, responsável pelas contas da paranaense Parati no Estado.

Empresas centenárias homenageadas – Além das 34 empresas e personalidades eleitas pelos supermercadistas gaúchos como as mais destacadas de 2016, o Carrinho Agas marca homenagens da Associação a seis companhias gaúchas centenárias que são fornecedoras de supermercados e que mantêm seu controle acionário com a mesma família desde a fundação. “Temos que elevar estas empresas ao mais alto patamar, já que elas são agentes de mudanças em suas regiões e já superaram as mais diferentes dificuldades”, afirma Longo. As centenárias a serem homenageadas pela Agas são:

Azevedo Bento S/A – Porto Alegre

Conservas Oderich – São Sebastião do Caí

Coop. Santa Clara – Carlos Barbosa

Haenssgen S/A – Cruzeiro do Sul

Tramontina – Carlos Barbosa

Vinícola Salton – Bento Gonçalves

Comentários