Carris autorizada a contratar crédito de R$ 40,9 milhões para a frota

A Companhia Carris Porto-Alegrense poderá adquirir 87 ônibus modernos e equipados com GPS, ar-condicionado e acessibilidade para qualificar o atendimento aos 141 mil cidadãos transportados diariamente em Porto Alegre.

A autorização foi dada pela Câmara Municipal na sessão ordinária desta quarta-feira (13). Foram 20 votos favoráveis e dois contrários. Com isso, será efetivada a contratação da operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, tendo o Poder Executivo Municipal como garantidor, até o valor de R$ 40,9 milhões. O projeto de lei irá agora para a Diretoria Legislativa, ainda na Câmara Municipal. Ao ser enviado ao Executivo, o prefeito terá dez dias úteis para sancioná-lo.

“O projeto de renovação da frota tem como objetivo a renovação de 25% da frota de ônibus da Companhia, em substituição a 87 ônibus adquiridos no período de 2006 e 2007”, explicou o prefeito Nelson Marchezan Júnior, em sua justificativa aos vereadores.

Os novos veículos, observa, possuem tecnologia mais moderna que proporcionará melhor desempenho em termos de consumo e mais conforto para a tripulação e passageiros. A legislação municipal exige que os ônibus com mais de 12 anos sejam substituídos e, no caso desses 87 veículos, o prazo para substituição acaba em maio de 2020.

Perfil da empresa

A Carris, empresa de economia mista que tem o município de Porto Alegre como acionista majoritário, é responsável pelo atendimento de 22,44% dos passageiros de transporte coletivo da Capital, o que totaliza 141 mil cidadãos transportados diariamente, nas 24 linhas operadas pela empresa que percorrem 52 mil quilômetros, em 2,7 mil viagens.

Nos últimos anos a Carris, que conta com uma frota total de 347 ônibus, não realizou compra de veículos novos, sendo a última aquisição realizada em 2014, com a entrada de 50 veículos. Com isso, a idade média da frota está em 9,5 anos, o que causa um alto custo de manutenção, além de ocasionar perda de viagens o que reflete diretamente na qualidade do serviço prestado aos passageiros que utilizam seus veículos.

Os pregões eletrônicos para compra de 87 chassis e 87 carrocerias foram realizados em abril tendo como vencedores a Man Latin America (Volksvagen – chassis) e a Neobus (Marcopolo – carroceria). Ainda antes da realização do processo licitatório, a Companhia já vinha negociando com instituições financeiras para buscar linhas de financiamento que viabilizassem essa compra.

Em função da situação econômico-financeira da Carris, que desde 2016 apresenta patrimônio líquido contábil negativo, nenhuma instituição aceitou financiar essa aquisição sem que o município de Porto Alegre participasse na operação como garantidor desse contrato.