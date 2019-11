Nesta terça e quarta-feira, das 14h às 19h, o estande da Carris na 65ª Feira do Livro de Porto Alegre (Praça da Alfândega) exibirá miniaturas de bondes e ônibus e peças do acervo histórico da empresa, fundada há 147 anos. Também será instalado um painel temático em que os participantes serão estimulados a falar sobre as suas próprias histórias e memórias relacionadas à companhia.