Carris terá que devolver R$ 500 mil de creche não construída

A Procuradoria-Geral do Município (PGM) cobrará da Carris recursos repassados em 2011 para a construção de uma creche aos filhos de funcionários e à comunidade. A estrutura nunca ficou pronta. A PGM afirma que ajuizará uma ação para recuperar os R$ 500 mil que deveriam ter sido investidos nas obras. Além disso, será investigado se houve falha na fiscalização dos trabalhos.

Na sexta-feira (24), foi cumprido mandado de reintegração de posse da área onde a creche deveria ter sido construída. A obra chegou a ser iniciada em um terreno do município, cedido à Carris em 2004, para utilização exclusiva ao desenvolvimento das atividades da Companhia. Porém, o uso foi cedido à União Social dos Empregados da Carris (Usecarris), que alugava espaços e lucrava com eles. Além de estacionamento, o imóvel conta com salão de festas, quadra de futebol, academia e um Centro de Tradições Gaúchas (CTG).

Conforme a prefeitura, a situação foi objeto de inquérito civil na Promotoria de Justiça Especializada-Combate dos Crimes Licitatórios do Ministério Público estadual.

Deixe seu comentário: