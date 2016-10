Carris testa linha T5 que leva até a Arena do Grêmio

Frequentadores da Arena do Grêmio e moradores do bairro Humaitá contarão, nesta quarta-feira (2), com uma nova alternativa para acessar a região. É a linha T5 Arena, que terá itinerário similar ao da Transversal 5 com modificações na parte Norte do trajeto, deixando de atender ao Aeroporto Salgado Filho para levar até a Arena. Os usuários do T5 devem ficar atentos ao letreiro, que trará fixa a mensagem com o nome da linha para evitar confusão em relação ao T5 Aeroporto. A linha T5 Arena passará por uma fase de testes em domingos e feriados.

Na parte Sul do itinerário, não haverá modificações. A mudança acontece a partir das imediações do acesso ao aeroporto, quando em vez de acessar a avenida dos Estados, o T5 Arena ingressará no viaduto Leonel Brizola, seguindo pela rua Dona Teodora, avenida A. J. Renner e avenida Padre Leopoldo Brentano, em frente à Arena do Grêmio.

No sentido Norte-Sul, partindo do estádio, a linha seguirá o sentido inverso, passando pela avenida Padre Leopoldo Brentano, avenida A. J. Renner, rua Dona Teodora, viaduto Leonel Brizola e avenida Ceará.

No primeiro dia da operação experimental, as partidas ocorrerão a cada 25 minutos, a partir das 18h até as 20h55min.

Comentários