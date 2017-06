Um carro colidiu com uma van da polícia antes de pegar fogo na Avenida Champs Élysées, um dos principais cartões postais de Paris, na tarde desta segunda-feira (19) no horário local. A polícia afirma que a situação está sob controle, mas pede que a população evite a área.

De acordo com o ministro do Interior da França, Gérard Collomb, o motorista do veículo está morto.