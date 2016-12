Carro cai em aÃ§ude e trÃªs pessoas morrem na BR-386, no Norte do RS

Um acidente de trânsito resultou na morte de três pessoas no fim da tarde desta quinta-feira (8) na BR-386, em Fontoura Xavier, na região Norte do Estado. O carro em que estavam as vítimas saiu da pista e caiu em um açude, por volta de 16h30, no km 268 da rodovia, próximo ao trevo de acesso da cidade.

O condutor de um Del Rei, de Fontoura Xavier, vinha no sentido capital-interior. Um caminhão vinha no sentido contrário, fez um L, e o motorista do Del Rei colidiu nesse caminhão, rodopiou e foi atingido por outro caminhão, emplacado em São Paulo, que vinha logo atrás do primeiro. Após a segunda colisão, o automóvel acabou caindo dentro de um açude.

O motorista do segundo caminhão conseguiu retirar duas pessoas de dentro do Del Rei, porém não foi possível fazer a retirada do motorista e de outros dois passageiros, que acabaram morrendo no local. O motorista do primeiro caminhão, que fez o L, fugiu do local. As duas pessoas salvas, uma senhora e um menino, passam bem.

