Carro cai em espelho d’água do Palácio do Itamaraty em Brasília

Um carro caiu no espelho d’água do Palácio do Itamaraty no início da tarde desta terça-feira (11). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista passou mal ao volante, perdeu o controle e foi parar dentro do espelho, que tem cerca de um metro de profundidade. A água ficou na altura do volante. Os objetos pessoais ficaram flutuando dentro do carro, que deverá ser guinchado pelo condutor.

Ainda segundo os bombeiros, o motorista, de 34 anos, estava sozinho no veículo. Ele foi encaminhado para o serviço médico da Câmara dos Deputados, consciente e orientado. Segundo a Câmara, ele é funcionário terceirizado da Casa e recebeu alta após passar por avaliação médica. A razão do mal-estar, no entanto, não foi informada.

Os bombeiros informaram que ele estava bem e já fora do veículo quando foi atendido. Segundo a corporação, ao ser questionado, ele disse não lembrar o que tinha acontecido.

A situação atiçou a curiosidade de quem passava pelo local. “Não sei se ele foi dar a ré ou se passou mal. É uma coisa inexplicável. Não tem lógica uma coisa dessas. Não dá nem para imaginar o que aconteceu aí”, disse a funcionária terceirizada do Itamaraty Hosana Sena.

Comentários