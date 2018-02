A Polícia Rodoviária Federal recuperou, nesta terça-feira, em Canoas, um Hyundai HB20 que havia sido roubado em Porto Alegre no mês passado. O veículo estava com as placas clonadas e era usado para transportar passageiros do aplicativo Uber. O motorista, de 32 anos, foi preso em flagrante. Esse foi o sexto veículo clonado apreendido pela corporação utilizado para transportar passageiros.

