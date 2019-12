Acontece Carro da Stock Car ficará em exposição no Cafeína & Gasolina

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2019

Foto: Diogo Abelin

Os aficionados por corridas automobilísticas poderão conferir de perto uma das potentes máquinas da Stock Car. Até o dia 22 de dezembro, o carro do piloto Vitor Genz ficará em exposição no espaço multifuncional Cafeína & Gasolina.

Correndo pela equipe Eisenbahn Racing Team, Genz foi o primeiro gaúcho a vencer uma das provas da disputada competição, em 2017.

Com conceito inédito na capital gaúcha, o Cafeína & Gasolina vem se tornando ponto de encontro para apaixonados por motos e carros. E não é raro encontrar relíquias do automobilismo e do motociclismo estacionadas na frente, misturando – de forma harmoniosa – várias tribos.

Liderado pelo empresário Fabiano Rheinheimer, está localizado no coração do Moinhos de Vento, na Quintino Bocaiúva nº 51. Seu funcionamento é de domingo a quarta-feira, das 9h às 21h, e de quinta-feira a sábado, das 9h às 23h. Os serviços da barber shop funcionam de segunda-feira a sábado, das 9h às 21h.

