Um leilão de veículos, acessórios e artefatos do parque temático Disneyland arrecadou mais de US$ 8,3 milhões (R$ 33,8 milhões). Um carro original do brinquedo Dumbo the Flying Elephant foi vendido por US$ 483 mil (R$ 2 milhões). O mágico David Copperfield comprou uma letra D em neon do hotel da Disneyland por U$ 86.250 (R$ 352 mil), informou a casa de leilões Van Eaton Galleries.