Carro de luxo é pintado de rosa para denunciar a violência doméstica sofrida pela esposa do dono

Um carro foi visto circulando por ruas com marcas de vandalismo. O luxuoso Audi TT branco foi todo pintado de rosa e ganhou as inscrições “Você não é um homem” e “Agressor da esposa”. As imagens foram postadas por testemunhas no Facebook.

Denúncia.

A polícia já está investigando o caso, após receber uma denúncia do dono do veículo. O proprietário não foi identificado. O fato ocorreu na localidade de Flackwell Heath, na Inglaterra. (AG)

