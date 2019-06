Carro de luxo será utilizado pela Polícia Civil de Passo Fundo

Por Isadora Aires

Nesta terça-feira (4), a Polícia Civil de Passo Fundo e o Ministério Público realizaram um balanço de um ano da Operação Pólis e uma viatura um pouco diferente do usual foi entregue à comunidade. O GM/Camaro SS havia sido apreendido durante a investigação, e, após autorização judicial, foi envelopado, grafado e equipado com luzes e sirenes. A manutenção do carro será custeada com os valores apreendidos juntamente com o investigado que possuía o Camaro.

De acordo com o Delegado Adroaldo Schenkel, o veículo não acarretará custos para o estado e este será utilizado apenas em “situações específicas”, como em assaltos a bancos e carros-fortes. Ainda segundo Schenkel, “a utilização do Camaro é um marco no combate ao crime organizado, visto ser um veículo que era ostentado pelos investigados sendo produto de lavagem de dinheiro, e agora está sendo utilizado pela Polícia no combate a esses criminosos”.

Deixe seu comentário: