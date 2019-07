Um rapaz de 28 anos perdeu o controle do veículo enquanto trafegava em uma ponte, na ERS-265, em São Lourenço do Sul, deixando o carro cair na água. O condutor do automóvel conseguiu sair antes de que o veículo caísse e não registrou nenhum ferimento.

O Honda Civic acabou ficando danificado, pois caiu virado, com as rodas para cima, e foi removido pelo guincho para uma empresa de São Lourenço do Sul.

