Carro invade casa e atinge menino de 2 anos dentro de quarto

Um menino de 2 anos ficou ferido após ser atingido por um carro que invadiu a casa onde mora na tarde deste sábado (17) no Jardim Paulistano, zona leste de Ribeirão Preto (SP). Segundo a Polícia Civil, o motorista sofreu um ataque epilético e perdeu o controle da direção do veículo. Ele foi socorrido com ferimentos leves.

A criança, de acordo com a Polícia Militar (PM), foi levada pelo próprio pai à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Em seguida, foi transferida para a Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas (HC-UE), onde permanece internada.

A família mora no cruzamento da Avenida Clóvis Bevilacqua com a Rua João Bim. Segundo a PM, o motorista descia a avenida, que possui muitas curvas, quando perdeu o controle da direção, atravessou a rua e destruiu o muro da residência.

O carro foi parar dentro do quarto onde a criança dormia. A PM informou que o pai havia acabado de colocar o filho na cama, quando o veículo invadiu a casa. O menino ficou preso embaixo de uma das rodas.

O subtenente do Corpo de Bombeiros José Luiz Pazeto disse que o motorista estava desorientado e não conseguiu explicar o que teria causado o acidente. Ele também foi socorrido e levado à UPA, onde ficou constatado que sofreu um ataque epilético.

“Ele não conseguiu falar o que aconteceu, como foi [o acidente]. Devido ao estado dele, o pessoal resolveu conduzi-lo o mais rápido possível até o hospital”, afirmou o subtenente. O homem sofreu ferimentos leves e não corre risco de morrer.

Os bombeiros auxiliaram o trabalho de remoção do carro, que ficou preso no muro da casa. “O nosso trabalho é deixar o local seguro. Desligamos a bateria, já verificamos se existe risco de queda da estrutura da residência, mas não existe”, completou Pazeto.

O menino permanece internado no setor de trauma do HC-UE e, segundo a unidade, não corre risco de morrer. O hospital informou que a criança está consciente, foi medicada e passa por exames.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes e a Polícia Civil vai investigar as causas do acidente. O cruzamento ficou parcialmente interditado para o socorro das vítimas, mas não houve lentidão no trânsito. (AG)

