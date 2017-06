Carro que tenta bater o recorde de velocidade de 1.228 quilômetros por hora fará o primeiro teste em baixa velocidade

Já são quase dez anos de pesquisas e alguns atrasos, mas o Bloodhound SSC está quase pronto para a tentativa de quebra do recorde de velocidade em terra. O veículo será testado pela primeira vez em 26 de outubro, 20 anos após o recorde atual de 1.227,9 quilômetros por hora do Thrust SSC, em 1997.

No entanto, os primeiros testes no Reino Unido serão feitos sem força total, apenas com impulso da turbina de avião.

Mesmo assim, o Bloodhound deve chegar a pelo menos 320 quilômetros por hora na pista de um aeroporto, que não tem comprimento suficiente para usar toda a potência.

A propulsão de foguete espacial, que será a responsável por fazer o veículo quebrar a barreira do som e o atual recorde, ainda está em fase final de desenvolvimento.

A expectativa é de que o Bloodhound possa chegar a 1.287 quilômetros por hora em uma primeira tentativa no deserto de Kalahari, na África do Sul, no ano de 2018.

Em seguida, o “supercarro” tentará ser o primeiro a superar a barreira de 1.000 milhas por hora, ou 1.609 quilômetros por hora.

Como funciona?

O Bloodhound é impulsionado por uma combinação de turbinas de avião, usadas na “largada”, aliadas a um híbrido de foguete em miniatura, que entra em ação acima de 500 quilômetros por hora.

Um motor V8 da Jaguar também ajuda o sistema hidráulico e de combustível de foguete, mas não gera força para as rodas.

Essa combinação resulta em mais de 136 mil cavalos de potência, que podem levar o veículo a superar os 1.600 quilômetros por hora em apenas 55 segundos, segundo cálculos de computador.

O “carro”, que mais parece um jato sobre rodas, tem cerca de 13,5 metros de comprimento e pesa 7,7 toneladas.

Tem piloto?

A marca de homem mais rápido a bordo de um carro, no entanto, não deve mudar, já que o atual recordista Andy Green será o piloto. Em outubro, ele sentirá pela primeira vez a aceleração, o volante e o freio do Bloodhound.

O projeto custou mais de 150 milhões de reais e reuniu especialistas em Fórmula 1 e tecnologia aeroespacial.

Apresentado oficialmente em setembro de 2015, o Bloodhound é uma evolução do Thrust SSC, que foi o primeiro carro no mundo a quebrar a barreira do som.

Thrust SSC

O Thrust SSC é o veículo que detém atualmente as duas maiores velocidades já conseguidas em terra. O primeiro feito, no dia 25 de setembro de 1997, conseguiu a velocidade de 1.149,303 quilômetros por hora. O segundo, e até hoje o maior em terra, aconteceu em 15 de outubro daquele mesmo ano, o Thrust SSC atingiu 1.227,985 quilômetros por hora. O Thrust SSC foi pilotado pelo piloto da Força Aérea Real, Andy Green, e fabricado por mecânicos de Londres.

As rodas têm 90 centímetros de diâmetro e foram produzidas com titânio, já que seria impossível usar rodas comum. O veículo mede 16,5 metros e pesa mais de 10,6 toneladas. Usa duas turbinas Rolls-Royce Spey 202 com 110.000 hp.

