O carro suspeito de ter sido usado no assassinato da vereadora do Rio foi encontrado em Minas Gerais

A PC (Polícia Civil) de Ubá apreendeu entre o final da noite deste sábado (17) e a madrugada deste domingo (18) um carro suspeito de ter sido usado no assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes. A parlamentar foi atingida por quatro disparos na cabeça após sair de um evento no Centro do Rio.

De acordo com o delegado Alexandrino Rosa de Souza, uma denúncia anônima feita à Polícia Civil do Rio de Janeiro indicou a localização do veículo na cidade da Zona da Mata. Uma equipe da polícia do Rio está a caminho da cidade.

Imagens

No sábado, novas imagens mostraram parte do trajeto do carro onde estavam a vereadora Marielle e o motorista Anderson antes de serem mortos na rua Joaquim Palhares, no Estácio, no Centro do Rio, na quarta-feira (14). Às 21h07min, o vídeo de uma câmera na avenida Salvador de Sá mostra o carro branco onde estava Marielle passando e sendo seguido por dois veículos de cor prata.

A Polícia Civil confirmou que a avenida faz parte das vias percorridas por Marielle na noite do crime. A Divisão de Homicídios já tem todo o trajeto registrado por imagens de câmeras de segurança. A polícia investiga também se os assassinos de Marielle começaram a monitorar a vereadora pelas redes sociais, já que ela fez uma convocação na internet um dia antes do evento da Rua dos Inválidos, de onde saiu antes de ser assassinada.

Saída do evento

Na sexta-feira (16), imagens obtidas em outra câmera, mostravam o momento em que Marielle entra no carro com a assessora e o motorista. Um carro que sai logo depois que o veículo de Marielle sai. O carro é um Cobalt prata, o mesmo modelo que a polícia já investigava como sendo dos atiradores.

Segundo investigadores, os ocupantes do carro ficaram cerca de duas horas no veículo, que só saiu do local depois da saída de Marielle – tirando o momento em que um homem sai do carro falando de celular.

As imagens mostram, então, o momento em que ela sai do prédio, na Lapa, onde participou de um evento chamado “Jovens Negras Movendo as Estruturas”. Eram exatamente 21h04min.

Segundo informações o Disque-Denúncia, o órgão recebeu 22 denúncias até as 15h30min de sábado (17) sobre a morte de Marielle Franco e Anderson Pedro Gomes. A assessora que estava no carro da vereadora Marielle Franco (PSOL) no momento em que ela e o motorista Anderson Gomes foram assassinados relatou, em seu depoimento na Divisão de Homicídios da Polícia Civil, o que viu do crime. A testemunha disse que estava distraída, quando ouviu Marielle dizendo um “ué?” e depois o barulho de uma rajada.

Palestra

A morte da ex-vereadora do Rio Marielle Franco foi tema de uma palestra na conferência South By Southwest. O festival é realizado no Texas (EUA) e trata de assuntos como mídia e música. Entre os presentes no evento, a cantora Liniker abordou o assunto.

Deixe seu comentário: