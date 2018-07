Carros e motos de luxo que foram apreendidos por contrabando nas Filipinas foram destruídos na presença do presidente Rodrigo Duterte como parte de uma campanha anticorrupção. Nas imagens, é possível ver escavadeiras esmagando modelos das marcas Lamborghini, Porsche, Mercedes Benz e Harley Davidson. Os 68 veículos e 8 motos valiam US$ 5,5 milhões no total.