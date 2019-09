Carros elétricos e mais: China planeja grandes investimentos no Uruguai

Com os olhos voltados para a América Latina, a China tem planos de iniciar uma produção de carros elétricos no Uruguai. Investidores chineses deverão usar a planta já instalada da automotiva Lifan. As negociações, fruto de visita de representantes uruguaios ao país asiático, estão em curso e a produção deve iniciar em 2020.

Indo além, investimentos chineses deverão favorecer ainda a área tecnológica do país vizinho. O Uruguai firmou um acordo de entendimento com a gigante Huawei para o intercâmbio de formação profissional e troca de experiências em matéria de tecnologia 5G – que consiste na nova geração de tecnologia móvel, que substituirá a 4G.

O ministro da Indústria uruguaio, Guillermo Moncecchi, afirmou que o país foi um dos primeiros a implantar a tecnologia 5G e que, agora, resta estender a todo o país. As negociações com as empresas chinesas aconteceram durante uma visita de representantes uruguaios à China, organizada pela Uruguay 21, agência de promoção de exportações e investimentos.