Três carros foram incendiados na Rua Barão de Sertório, no Rio Comprido, Zona Norte do Rio, na madrugada desta sexta-feira (6). A Polícia Civil informou que a 6ªDP (Cidade Nova) instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do incêndio de três veículos na Rua Barão de Sertório. A perícia foi feita no local e testemunhas estão sendo ouvidas.