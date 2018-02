Carta com pó branco enviada à noiva de príncipe Harry é “crime de ódio racial”, disse a polícia de Londres

A Scotland Yard investiga o que considerou um ataque racista contra Meghan Markle, futura mulher do príncipe Harry. A atriz americana, cuja mãe tem origens africanas, recebeu uma carta com pó branco, simulando envio de antraz, revelou na quinta-feira (22) o jornal britânico “Evening Standard”.

De acordo com a publicação, a Scotland Yard abriu uma investigação para averiguar o que considera uma “crime de ódio racial”. No entanto, os investigadores já anunciaram que a substância encontrada dentro do envelope é inofensiva.

A carta, enviada ao Palácio de St James, no centro de Londres, era endereçada à Meghan Markle e ao príncipe Harry. Dentro do envelope, recebido no último 12 de fevereiro, também haveria uma nota com ofensas racistas.

Especialistas em terrorismo da Scotland Yard foram mobilizados para determinar quem é o autor do ataque. A polícia também investiga se a carta tem relação com um envelope enviado ao Parlamento britânico em 13 de fevereiro, que também continha pó branco.

Segundo os investigadores, nem a atriz, nem o príncipe chegaram a abrir a carta, mas foram informados sobre o caso. O serviço de imprensa da família real britânica não se pronunciou sobre a agressão até o momento.

Mãe negra, pai branco

Meghan Markle, 37, nasceu em Los Angeles. Ela é filha de Doria Loyce Ragland, americana, assistente social e professora de ioga, de origem africana, e de Thomas Markle, também americano, diretor de fotografia, de origem holandesa e irlandesa.

A atriz diz ter sido frequentemente alvo de comentários racistas quando pequena. Frequentemente lhe perguntavam se Doria, que tem a pele mais escura do que a filha, era sua mãe biológica. Essa também não é a primeira vez que Meghan Markle é alvo de um ataque racista no Reino Unido, desde que o noivado com príncipe Harry foi anunciado.

Em janeiro, Henry Bolton, então chefe do partido eurocético britânico Ukip, foi obrigado a renunciar, depois da divulgação de um SMS de sua namorada, afirmando que a futura união da atriz americana com o príncipe britânico vai “estragar a família real”. “Depois teremos um primeiro-ministro muçulmano. E um rei negro”, diz a mensagem que causou escândalo no país. O casamento de Meghan Markle com Harry está marcado para 19 de maio no castelo de Windsor, oeste de Londres.

Detalhes do casamento

Segundo divulgou o palácio de Kensington – residência oficial do neto de Elizabeth II –, o casamento começará ao meio-dia, com o que é improvável que coincida, como se cogitou inicialmente, com a final da Copa da Inglaterra, que começará às 17h30min.

Um porta-voz do príncipe Harry e da atriz americana indicou hoje que os noivos estão “agradecidos por todos os votos que receberam desde que anunciaram seu noivado”, no último dia 27 de novembro, após pouco mais de um ano de relação.

Entre as novas informações divulgadas pelo palácio está também que o reverendo David Conner, o decano de Windsor, oficiará a cerimônia religiosa na capela St. George, no Castelo de Windsor, propriedade da monarca britânica.

Após a cerimônia os recém-casados vão percorrer, de carruagem, pontos importantes da cidade como Castle Hill, High Street, Sheet Street, Kings Road, Albert Road, Long Walk para retornar, finalmente, ao castelo de Windsor.

Também após a cerimônia religiosa, haverá uma recepção em São Jorge, onde Harry e Meghan se vão se reunir com seus convidados. Durante a noite, o príncipe Charles, o pai do noivo, oferecerá outra recepção privada para o casal e os familiares e amigos mais próximos.

