Carta enviada a Harry e Megan pode ter motivação racista

O envio de uma carta que com um pó branco suspeito e que estava dirigida ao príncipe Harry e a sua noiva, Meghan Markle, está sendo investigada como um “crime de ódio racista”, informou a Polícia britânica nesta quinta-feira. As análises revelaram que a substância, recebida no último dia 12 no Palácio de St. James, no Centro de Londres, na Inglaterra, não era perigosa.

Deixe seu comentário: