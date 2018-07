Carta fiança

Após a oficialização dos partidos do Centrão – DEM, PP, PR, SD e PRB – em apoio ao tucano Geraldo Alckmin, a coligação prepara um “Manifesto Compromisso” assinado pela “Força Centro Democrática” – assim já se autointitula. Querem que o documento tenha a força da Carta aos Brasileiros escrita por Lula da Silva em 2002, quando era o favorito, mas ainda causava desconfiança no mercado e no eleitor. Há um consenso. Todos candidatos sabem: o que mais o País precisa passar neste momento para os cenários interno e externo é credibilidade. Tão em baixa em vários setores.

DEM(nfinhou)

Quem perde com esse apoio do Centrão a Alckmin é o DEM. O PDT de Ciro Gomes articulava apoiar os candidatos democratas aos governos do Rio, Bahia e Minas.

Fotografias

Com os blocos oficialmente na rua a partir de agora, que o leitor não se surpreenda se vir as fotos de Alckmin e Fernando Haddad (PT) no segundo turno nas urnas.

Os vices

Segundo maior colégio eleitoral, Minas mostra poder. Deve emplacar 2 vices: Marcio de Lacerda (PSB), com Ciro (PDT), e Josué Alencar (PR), com Alckmin (PSDB).

Vaivém

Ontem, houve uma tentativa de reaproximação entre PSC e Jair Bolsonaro (PSL). Não está descartado que Rabello de Castro (PSC), recém-lançado ao Planalto, seja o vice. As conversas continuam até amanhã, dia da convenção do PSL que vai oficializar Jair. Mas a favorita para a vice voltou a ser a advogada Janaína Pascoal, do PSL.

TV explica

Bolsonaro cortou relações com Pr. Everaldo, o presidente do PSC, quando era filiado ao partido, por não concordar com a aliança dos cristãos ao comunista Flávio Dino (PCdoB) no Maranhão. Inadmissível para o capitão-deputado. Mas agora o cenário é outro. As tropas estão de olho no tempo de TV.

Sobre assaltantes

Não é apenas corte de regalias para Luiz Estêvão e Geddel Vieira Lima as suas transferências para solitárias na Papuda. Há meses eles estariam sendo vítimas de extorsão de bandidos de uma facção que já controla parte do presídio.

Do coldre

Agora é oficial. Dezoito delegados federais são candidatos na disputa deste ano em vários Estados: 2 a senador, 4 a deputado estadual e 12 a federal.

Beira mar

A Casa das Cobras, das irmãs Kátia e Nora Rabello (Banco Rural) está abandonada em Arraial D’Ajuda (BA), após a misteriosa compra por leilão judicial pelo deputado Ronaldo Carletto (PP). As irmãs foram à Justiça para questionar a perda do imóvel e a venda por apenas R$ 600 mil de uma casa que vale mais de R$ 30 milhões.

Mulheres…

Na gestão de Vinicius Lummertz no Ministério, o Turismo abriu espaço para o empoderamento feminino. É a primeira vez que três mulheres ocupam simultaneamente posições estratégicas no setor.

… no poder

A presidente da Embratur, Teté Bezzerra, a diretora de gestão interna, Giovana Crema, e a diretora de Marketing do Ministério, Vanessa Mendonça, atuam para o setor passar a ser encarado como vetor do desenvolvimento econômico e ter mais espaço em 2019.

Novatos

Marcelo Trindade, pré-candidato do NOVO ao governo do Rio, comemora pesquisa em que aparece com 2,6% na sondagem da Paraná, à frente de outros quatro concorrentes de primeira viagem. Todos tecnicamente empatados. Mas já é muita coisa.

Viva a Justiça

A Justiça do Rio de Janeiro revogou ontem à noite a prisão preventiva de Antônio Carlos Rodrigues Junior, preso injustamente confundido por um bandido que assaltou a Cônsul-Geral da Venezuela. Ela reconheceu o verdadeiro bandido que estava detido em outra cadeia após assalto.

