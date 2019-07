Cartão ‘Melhor Idade’ é aprovado para ônibus metropolitanos

Foi aprovada, nesta quarta-feira (31), a resolução que autoriza a implementação do cartão “Melhor Idade” na Região Metropolitana de Porto Alegre. Ele visa facilitar o acesso do usuário idoso ao ultrapassar a roleta interna dos ônibus. A medida foi aprovada pelo Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros (CETM), e deve entrar em vigor até o mês de setembro, após publicação no Diário Oficial.

O benefício, que desde janeiro estava em teste com um projeto piloto específico no município de Alvorada, será de uso exclusivo nos ônibus comuns.

Como funciona o cartão?

Para o cadastramento, o idoso deve apresentar RG, CPF e comprovante de endereço atualizado. A primeira via pode ser feita de forma gratuita e o cartão é válido por um ano. É possível fazer a revalidação pelo mesmo período, também gratuitamente. Em caso de perda ou furto, o usuário pagará uma taxa para nova emissão do cartão em unidade padrão fiscal do RS, atualmente no valor de R$ 18,80.

