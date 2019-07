O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulgou, nesta segunda-feira (1º), uma cartilha que instrui gestores sobre o Fundo do Idoso, para servir de aporte na execução de políticas públicas. Para que a unidade de captação de recurso seja oficialmente instituída, é necessária a aprovação de uma lei, com posterior sanção do chefe do Poder Executivo, explica a cartilha.

Deixe seu comentário: