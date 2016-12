Cartinha ao Papai Noel, de menino pedindo calçado para ir à escola, comove policiais rodoviários da BM de Osório

Uma cartinha dirigida ao Papai Noel, deixada nesta semana, no mural do 1° Pelotão Rodoviário da Brigada Militar, em Osório, no Litoral Norte, comoveu a equipe de policiais. Um menino de 12 anos, que se identificou apenas pelo primeiro nome, Gabriel, pediu para deixar o recado ali. Ele precisava de um “um par de tênis” para ir à escola e “um presentinho”.

A equipe resolveu verificar a situação do garoto que mora próximo ao batalhão, na rua Solentino Gonçalves Correa, no bairro Caravaggio. Descobriram que a criança é filha de um carroceiro que sofreu um acidente e está hospitalizado. Na quarta-feira (21), quando chegaram no endereço de Gabriel foram informados que ele estava ajudando a mãe nos cuidados com o pai na casa de saúde. “O menino até ajuda a mãe a dar banho no pai”, relatou um dos policiais. Todos os integrantes do batalhão ficaram comovidos com a história do menino.

Os brigadianos compraram não somente o tênis para Gabriel ir ao colégio, mas também brinquedos e roupas para ele e os irmãos. A família também foi convidada para uma ceia de Natal que será realizada na noite de hoje na sede do Comando Rodoviário, no quilômetro 82, da ERS-030. Os presentes serão entregues pelo comandante do 3° Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, major Rovani da Costa Silveira, durante o evento. (Fabiane Christaldo/O Sul)

