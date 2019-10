Cartórios de Imóveis do RS lançam portal de serviços e certidões eletrônicas

Serviços que antes só poderiam ser feitos fisicamente em um Cartório de Registro de Imóveis agora podem ser realizados de forma eletrônica. Essa é a proposta da CRI-RS (Central de Registro de Imóveis), desenvolvida com o objetivo de facilitar a vida do cidadão e dos usuários do mercado imobiliário.

O lançamento oficial ocorreu na manhã desta quinta-feira (10), em cerimônia na Federasul, em Porto Alegre. O portal já está aberto ao público e pode ser acessado pelo endereço www.cri-rs.com.br.

A Central de Registro de Imóveis é uma plataforma online que integra os serviços prestados por todos os 228 Cartórios de Registro de Imóveis do Estado do Rio Grande do Sul. Todo cidadão, empresa ou órgão público que utilize os Cartórios de Registro de Imóveis passa a dispor, em um ambiente único e digital, das informações e serviços que necessita, com a mesma segurança, credibilidade e validade legal dos serviços prestados fisicamente em cartórios.

Administrada pelo IRIRGS (Instituto de Registro Imobiliário do Rio Grande do Sul), a ferramenta disponibiliza para o público quatro tipos de serviços: pesquisa na central; busca nos cartórios; visualização de matrículas (registros dos imóveis); e solicitação de certidões. Com mais de 96.946 atos praticados no período de testes em 2019, a CRI-RS conta com mais de 9 milhões de matrículas (registros) cadastradas.

O presidente do IRIRGS, Cláudio Nunes Grecco, lembra que a CRI-RS já atende às novas legislações, que dispõem sobre a modernização dos serviços registrais. “É uma iniciativa que tem como fundamentos a eficiência e segurança jurídica. A CRI-RS visa atender ao Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, ao Ministério Público, além de empresas, bancos, financeiras e todos os cidadãos. Em um futuro muito breve, a CRI-RS será o portal de entrada para acesso a serviços de registros eletrônicos para todo o País”, disse.

