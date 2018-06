Casa Baka apresenta exposição coletiva com obras e proposições que friccionam e potencializam as relações entre arte e política

No sábado, dia 30 de junho, a Casa Baka (Rua da República, 139) convida o público a participar de registro n.2, uma exposição-ativação-desafio baseada em estados de incômodo e liberdades de ação. Mais do que uma exibição de trabalhos que deva receber uma contemplação passiva do público, a mostra convoca a uma reflexão ativa e se estrutura na crença de que abalar estruturas é preciso.

Com curadoria de Charlene Cabral e Diego Groisman, o corpo de registro n.2 formou-se a partir de uma convocatória aberta às/aos artistas a partir do tema não neutro | dívida interna, um desdobramento propositivo elaborado a partir do texto do artista Nuno Ramos, Suspeito que estamos…, publicado na Folha de São Paulo em 2014.

Ao todo, a exposição reúne 24 artistas selecionados através de convocatória aberta e 4 artistas e 1 coletivo especialmente convidados pela curadoria. Trabalhos de artistas de diversas partes do Brasil – fotografia, gif, instalação, objeto, performance, livro de artista, bordado, vídeo, escultura, fotoperformance, vídeoperformance, trabalhos gráficos e ações – integram a mostra.

Artistas participantes:

Alexandre De Nadal | Ali do Espirito Santo | Brutas Coletivo* | Caio Mascarello | Dariane Martiól |Élle de Bernardini | Erick Peres |Fabiano Gummo | Fernanda Görski| Francesco D’Avila | Giordano Toldo | Heloisa Medeiros | Henrique Fagundes | Joe Nicolay | Joélson Bugila*| Juliana Gonzalez | Kamyla Belli | Leto William* | Lu Rabello | Luiza Reginatto | Manoela Cavalinho | Martin Heuser | Matheus de Simone | Nathalia Grill | Pablo Paniagua | Ricardo Ayres | Thalles Cabral* |Traplev* |Ursula Jahn

