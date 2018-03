A Casa Branca admitiu a gestão descuidada de informações sigilosas

O chefe de Gabinete da Casa Branca, John Kelly, admitiu nesta sexta-feira (2) que as primeiras gestões por parte do governo de Donald Trump de informação sigilosa e segredos de Estado não foi aceitável.

Kelly disse a jornalistas que “abriu os olhos” depois de se unir à Casa Branca, em julho, pela forma como as pessoas tratavam os documentos e a quantidade de pessoas que tinha acesso aos segredos.

Depois de descrever um cenário composto por uma equipe de indivíduos novatos que não sabia como Washington funciona enquanto aprendiam a administrar a primeira potência mundial, Kelly disse que tomou medidas para instaurar hábitos conforme os do Pentágono e do Exército, onde serviu durante décadas.

“Em termos de gestão de material sigiloso”, a Casa Branca “não estava à altura dos padrões aos quais eu estava acostumado”, disse. Embora não existisse “nada ilegal”, esclareceu.

“A maioria das pessoas na Casa Branca nunca havia trabalhado no governo antes”, explicou.

Kelly também admitiu que as suas preocupações iniciais provocaram novas medidas quando percebeu que cerca de 35 a 40 funcionários da Casa Branca tinham uma autorização secreta e não a necessitavam.

Esse nível máximo de autorização é usado para os segredos mais protegidos da nação.

Isso o levou a perguntar “às pessoas que estão aqui, qual é a porcentagem que ainda está com autorizações provisórias?”. A resposta foi “muitas”. “Mais pessoas do que eu me sentia confortável”, acrescentou.

