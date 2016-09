Casa Branca faz oferta top em Minas Gerais

A Casa Branca Agropastoril levará à pista uma oferta de ouro nesta Primavera. A 2ª edição do Leilão Casa Branca será realizada na próxima -feira e , dias 9 e 10 de setembro, na Fazenda Santa Ester, em Silvianópolis (MG), no Km 817 da Rodovia Fernão Dias. Segundo o assessor da Casa Branca, Heitor Machado, da SAP Assessoria, as previsões para o evento são positivas, frente à qualidade dos animais ofertados. “Nossa expectativa é excelente porque a Angus está em um momento muito bom. Além disso, a oferta de touros da Casa Branca de 2016 é a melhor que já se colocou em pista”, pontuou Machado.

Ao todo, serão ofertados 500 exemplares, sendo 111 da raça Angus. A comercialização de reprodutores ocorrerá na -feira com oferta de 43 touros Aberdeen Angus. No , será a vez de leiloar 68 fêmeas. Serão colocados à venda touros jovens, com idade média de 24 meses, com exame andrológico e rígida seleção nas provas de ganho de peso coordenadas pela Universidade Federal de Lavras (Ufla). As fêmeas são férteis e estão prontas para multiplicar a genética de alta qualidade da Casa Branca, com a produção de bezerros de rápido crescimento e ganho de peso. “O comprometimento da nossa equipe com o resultado dos clientes caracteriza o trabalho da Casa Branca. Nosso time é composto por profissionais experientes, focados na prestação de serviços de qualidade e que contribuem para o sucesso dos parceiros comerciais tanto no pré como no pós venda”, pontua o proprietário da Casa Branca, Paulo Marques.

Entre os destaques da oferta estão lotes como cota de 50% do touro SAV Textbook 5115, reprodutor que se encontra em central nos Estados Unidos. Outro lote a ser disputado será metade de PWM Russel TEICB 1768, primeiro touro a ser comercializado com origem em um embrião SAV tendo sido nascido e criado no Brasil. Na lista top dos machos, também será ofertado 50% do touro PWM Rei TEICB 1560 Lider, grande campeão da BeefExpo 2016. Nas fêmeas, destaque para o ventre PWM Romance 1568TEI Candelero, irmã da grande campeã da Expointer 2016.

A vistoria dos animais começará às 10h, e o leilão, às 14h. O remate é chancelado pela Associação Brasileira de Angus, será transmitido pelo Canal Rural e poderá receber lances online. Os clientes que adquirirem animais no leilão poderão participar das próximas provas de avaliação de desempenho da Casa Branca, coordenadas pela Ufla, bem como espaço em eventos comerciais onde haja representação da cabanha.

