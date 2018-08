Nessa segunda-feira, o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, John Bolton, reuniu-se com o embaixador da Turquia nos Estados Unidos, Serdar Kilic, para discutir a prisão do pastor norte-americano Andrew Brunson no país árabe. Ele foi acusado de apoiar uma tentativa de golpe contra o presidente Tayyip Erdogan em 2016.

