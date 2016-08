Casa Cor RS se despede com brinde de encerramento

A maior mostra de arquitetura, design e paisagismo do País, que encerra neste domingo (28), se despediu na noite desta quinta-feira (25) com um coquetel e um brinde em comemoração aos 25 anos do evento no Estado. Durante dois meses, o Petrópole Tênis Clube recebeu mais de 34 mil visitantes e 66 profissionais nos 44 ambientes expostos. Tendência e conforto uniram os projetos deste ano.

A novidade apresentada durante a festa de premiação foi o vestido produzido pela estilista Sylvana Meneghini Alta Costura para homenagear os 25 Anos de Casa Cor RS. Na criação, que recebeu o nome de “Moda homenageando Arquitetura”, foram utilizados elementos de decoração, aliando o decor à moda. “A moda e arquitetura vista como arte de criar, de transformar sonhos em realidade, de transformar materiais, objetos em peças de desejo”, explica a estilista.

A diretora da Casa Cor RS Karina Capaverde avalia esta edição como “um projeto de superação em termos de qualidade de alto padrão”. Disse também, que os profissionais sentiram-se satisfeitos com os resultados e elogios dos visitantes. “Contamos com uma alta estrutura. A revitalização do Petrópole Tênis Clube fez com que as pessoas voltassem a enxergar o local com outros olhos. Mas, no ano que vem, com novas restaurações, poderão enxergar melhor ainda”, finaliza.

Special Sale

A última semana de mostra é um dos momentos esperados pelos visitantes. É quando a Casa Cor realiza o seu tradicional Special Sale. Nestes últimos dois dias de visitação, é possível aproveitar descontos que variam de 30% a 70% em diversos móveis, objetos de decoração, eletrodomésticos, lustres e tapetes. O Special Sale é uma grande oportunidade de renovar a casa com peças garimpadas por renomados profissionais de arquitetura e decoração do Rio Grande do Sul.

Comentários