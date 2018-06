Casa da Amizade é palco de mais um Encontro do Bem, da ALAP

No dia 10 de junho ao meio-dia, na Casa da Amizade das Senhoras Rotarianas de Porto Alegre, aconteceu mais um “Encontro do Bem – Show de Solidariedade por um Brasil Melhor” em benefício da Creche Três Corações, que precisa de reparos em sua rede elétrica.

Compareceu o Secretário da Agricultura do RS, Dr. Odacir Klein, que assinou um Protocolo de Intenções visando ações conjuntas em mutirões sociais de inclusão e desenvolvimento em benefício à sua pasta, com o Rotary Internacional, representado pelo governador João da Silveira Torres, do distrito 4680 – 2018/19 e o governador de 2008/9, Tirone Michelin. A ofalmologista pediátrica Rosane da Cruz Ferreira homenageou Klein pelo Instituto Ver Hesíodo Andrade, entidade da qual foi fundadora, que está comemorando 10 anos e atende gratuitamente na agência de publicidade Martins+Andrade, no Morro Santa Tereza na capital gaúcha, crianças com doenças congênitas da visão com estimulação e reabilitação visual infantil.

Também assinaram Protocolos entidades como o Instituto da Criança com Diabetes, através de seu diretor-presidente Balduíno Tschiedel; o SESC Fecomércio com o diretor-presidente regional Luiz Tadeu Piva; e o Instituto Ver Hesíodo Andrade, nas presenças da fundadora e diretora técnica Dra. Rosane da Cruz Ferreira e o presidente João Firme. Também esteve presente o comunicador Dorotéo Fagundes, conselheiro do Instituto Ver e da ALAP (Associação Latino-Americana de Publicidade) e presidente do Instituto Cavaleiros Farroupilha, que terá seu projeto social ambiental “Não Deixem Morrer meu Rio” premiado Hors-Concours na Edição Extra do Festival de Publicidade de Gramado, em Paris, que ocorrerá em 21 de setembro.

A Dra. Rosane da Cruz Ferreira, fundadora do Instituto Ver, palestrou sobre a oftalmologia pediátrica e a necessidade do Teste do Olhinho para evitar a cegueira precoce e o uso de óculos para crianças autistas como forma de reduzir a enfermidade.

