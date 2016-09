Casa da Montanha promove experiência única em seus novos Spas

A experiência dos visitantes do Hotel Casa da Montanha, localizado em Gramado, ficará ainda melhor nos próximos meses. Após fechar uma parceria com a francesa L’Occitane para criação de spas assinados pela marca de cosméticos, preparou uma grande novidade aos seus hóspedes. Clientes que adquirirem, entre o período de 04 de setembro a 27 de outubro, quatro ou mais diárias irão ganhar duas massagens relaxantes “Capim Limão” no exclusivo Espaço Araucária by L’Occitane au Brésil, nas dependências do hotel. A promoção é válida somente para reservas efetuadas pelo site (www.casadamontanha.com.br) ou pela central de atendimento 54 3295.7575.

A massagem relaxante “Capim Limão” é realizada sobre todo o corpo, do dorso das mãos às pernas e pés. Ela é feita para relaxamento profundo dos músculos da pessoa e, ao mesmo tempo, tem a função de ativar a circulação. A loção hidratante Capim-Limão busca potencializar os benefícios do tratamento para liberar todo e qualquer tipo de tensão. Um processo manual que leva conforto e relaxamento ao corpo e a mente.

No Hotel Casa da Montanha, reconhecido como um dos mais tradicionais e bem localizados de Gramado, foi criado mais um ambiente de luxo pensando no bem-estar de seus hóspedes. No Espaço Araucária by L’OCCITANE au Brésil é possível encontrar um menu de 8 a 10 terapias com os produtos da L’Occitane au Brésil, marca que traz a brasilidade, espontaneidade e alegria do país em seus produtos desenvolvidos com ingredientes locais, como o Mandacaru e a Vitória-Régia.

Comentários