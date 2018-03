Casa da Música POA abre temporada 2018

Este domingo (11) será marcado pela abertura da temporada de recitais 2018 da Casa da Música POA, localizada na rua Gonçalo de Carvalho, 22 (fundos do Shopping Total). Dentro da Série Pianíssimo, o recital será apresentado pela pianista, pesquisadora e professora universitária brasiliense, Joana Holanda. Obras de C. Debussy, F. Chopin e B. Ruviaro formam o Programa do recital.

