Uma tradicional e luxuosa casa na praia da Pitinga em Arraial D’Ajuda, em Porto Seguro (BA), ex-morada das herdeiras do Banco Rural, foi palco de festa para poderosos há cerca de 15 dias, com a presença do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, relatam testemunhas. O anfitrião foi o deputado federal Ronaldo Carletto (PP-BA), que acaba de emplacar o superintendente geral do Banco do Nordeste após articulação com o presidente Michel Temer, conforme revelou a Coluna. O curioso é que a casa foi recentemente adquirida por Carletto em leilão judicial por apenas R$ 600 mil, embora avaliada em R$ 1,2 milhão.

Mensalão

A Casa das Cobras (como era chamada) foi propriedade de Nora Rabello, irmã de Kátia Rabello, condenada no Mensalão. Nora perdeu a casa num imbróglio envolvendo ação trabalhista de R$ 5 mil cuja tramitação do leilão judicial é questionada.

Presente

Nora avisou a amigos que investiu mais de R$ 6 milhões na reforma da casa de 2 mil metros, em 2005. A propriedade saiu a preço da banana, levando em conta a casa e os 3 hectares de área verde.

Outro lado

Maia, por meio da assessoria, afirma que não foi à Bahia no período da festança. A assessoria de Carletto disse não ter conhecimento do evento e não se manifestou, até o fechamento desta edição da Coluna, sobre a aquisição da mansão.

Curto-circuito

A Câmara dos Deputados vai gastar cerca de R$ 600 mil para melhorar o sistema de alarme, detecção e prevenção a incêndios na Casa. Na última semana, um princípio de incêndio causado por curto-circuito queimou poltronas do plenário da Casa.

PT x Juiz

Deputados do PT acionaram o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para que o juiz Maurício Marchetti seja punido por postagens ofensivas ao ex-presidente Lula. Líder Paulo Pimenta (RS) diz, na representação, que a atitude é “incompatível com as altas responsabilidades do cargo de Magistrado”.

Baixo calão

Ao comentar notícia sobre a condenação do petista, o titular da 59ª vara do trabalho do TRT de São Paulo chamou Lula de “lixo humano” e palavra de baixo calão.

Devedores

PSB acionou STF para tentar impedir que devedores da União tenham os bens bloqueados sem que haja autorização da Justiça (averbação pré-executória).

Lógica

O partido alega que a regra (implementada pela Lei 13.606) se trata de uma “inovação” que inverte a “lógica do sistema de cobrança – obrigando o devedor a buscar a Justiça”.

Sem censura

Líder do PSDB no Senado, Paulo Bauer (SC), rebate críticas ao seu projeto (PLS 323/3017), que altera o Marco Civil da Internet, pronto para votação em plenário.

Índole

De acordo com o tucano, a proposta não visa restringir a liberdade de expressão ou censurar opiniões. O foco, segundo ele, é “combater atos de pessoas de má índole que promovem discursos preconceituosos, incitando a violência”.

Disque denúncia

Já está em vigor lei que prevê recompensas em dinheiro para denúncias que levarem à solução de crimes. Texto estabelece que veículos de transporte público têm que informar de forma clara e visível o número do disque denúncia da localidade.

Desmanche

Fórum das Carreiras de Estado (Fonacate) e o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais (Fonasefe) realizam em Brasília, nos dias 3 e 4 de fevereiro, encontro “para traçar estratégias para o enfrentamento ao desmanche do serviço público em curso no país”.

Ponto final

“Não comemoramos porque nada há o que comemorar.” – Do ministro Moreira Franco, sobre condenação do ex-presidente Lula.

Deixe seu comentário: