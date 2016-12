Casa de Alessa inaugura Second Floor com desafio de arquitetos

Conectar entusiastas de arquitetura e design a uma curadoria especializada em encontrar soluções para decorar e personalizar ambientes: esta é a proposta do Second Floor by Casa de Alessa. Um coquetel marca o lançamento do espaço no próximo dia 06 de dezembro, das 17h às 21h, na prestigiada Rua Silva Jardim.

Para o lançamento, 10 arquitetos cumpriram o desafio de criar cinco ambientes em apenas cinco dias. O espaço estará aberto para visitantes até o dia 30 de dezembro. Em 2017, uma dinâmica agenda vai complementar o ambiente com co-criações, exposições e eventos, fomentando a conexão da comunidade criativa em modelo beta, marcado pela constante reinvenção de conceitos no segmento décor.

A Casa de Alessa inspira-se em grandes marcas do design mundial para trazer à capital gaúcha uma experiência imersiva de aconchego, relacionamento e troca de ideias no universo da decoração de ambientes, inspirando paixão pelo lar nas mais diversas personalidades. A loja abre de segunda a sexta, das 9h às 19h, e no sábado, das 9h às 18h, na Rua Silva Jardim, 120.

